YouTube добавил ценную функцию

Теперь пользователи сервиса могут устанавливать периодичность напоминаний о том, что им пора немного отдохнуть от просмотра видеороликов.
Официальное приложение YouTube обзавелось новой функцией, которая позволяет пользователям установить периодичность напоминаний о том, что пора отдохнуть от просмотра видеороликов. Об этом сообщает издание The Verge.
По умолчанию данные напоминания установлены на статусе «никогда», но периодичность можно менять — от 15 минут до трех часов. Для этого пользователю необходимо коснуться своей фотографии или юзерпика в правом верхнем углу приложения, открыть «Настройки» и выбрать «Общие».
После этого в верхней части списка появится новая опция «Напомнить мне, чтобы сделать перерыв». На выбор прелагается установить «Никогда», «Каждые 15 минут», «Каждые 30 минут», «Каждые 60 минут», «Каждые 90 минут» и «Каждые 180 минут».
Цель нововведения — намерение компании Google, владеющей видеосервисом, минимизировать как физические, так и психологические последствия от длительного нахождения онлайн. Ранее корпорация уже придпринимала шаги в данном направлении, в частности, сделала режим затемнения в браузере Chrome.