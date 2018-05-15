YouTube добавил ценную функцию

YouTube добавил ценную для пользователей функцию

Теперь пользователи сервиса могут устанавливать периодичность напоминаний о том, что им пора немного отдохнуть от просмотра видеороликов.

Официальное приложение YouTube обзавелось новой функцией, которая позволяет пользователям установить периодичность напоминаний о том, что пора отдохнуть от просмотра видеороликов. Об этом сообщает издание The Verge.

По умолчанию данные напоминания установлены на статусе «никогда», но периодичность можно менять — от 15 минут до трех часов. Для этого пользователю необходимо коснуться своей фотографии или юзерпика в правом верхнем углу приложения, открыть «Настройки» и выбрать «Общие».

После этого в верхней части списка появится новая опция «Напомнить мне, чтобы сделать перерыв». На выбор прелагается установить «Никогда», «Каждые 15 минут», «Каждые 30 минут», «Каждые 60 минут», «Каждые 90 минут» и «Каждые 180 минут».