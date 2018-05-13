«Украинские» хакеры атаковали американский сайт

В США заявили, что атака на сайт избиркома в Тенесси была произведена с Украины

Сайт избиратальной комиссии в американском штате Теннеси подвергся кибератаке, совершённой с компьютера, IP-адрес которого зарегистрирован на Украине . Об этом сообщает CBS. Как отмечается, эксперты по кибербезопасности утверждают, что «подозрительно большое число иностранных пользователей» запросило доступ к сайту. «Учитывая косвенные доказательства, особенно фактор одновременности злонамеренного внедрения с украинского IP-адреса, я считаю разумным по крайней мере предположить, что за событием стоял чей-то злой умысел», — заявил директор по информационным технологиям Дэвид Болл. Кибератака было осуществлена во время голосования на первичных выборах первого мая. Отмечается, что она не нанесла ущерба голосованию.