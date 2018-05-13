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«Украинские» хакеры атаковали американский сайт
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МИД РФ сообщил о провале Киева
МИД РФ сообщил о провале Киева

В США заявили, что атака на сайт избиркома в Тенесси была произведена с Украины 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сайт избиратальной комиссии в американском штате Теннеси подвергся кибератаке, совершённой с компьютера, IP-адрес которого зарегистрирован на Украине. Об этом сообщает CBS.
Как отмечается, эксперты по кибербезопасности утверждают, что «подозрительно большое число иностранных пользователей» запросило доступ к сайту.
«Учитывая косвенные доказательства, особенно фактор одновременности злонамеренного внедрения с украинского IP-адреса, я считаю разумным по крайней мере предположить, что за событием стоял чей-то злой умысел», — заявил директор по информационным технологиям Дэвид Болл.
Кибератака было осуществлена во время голосования на первичных выборах первого мая. Отмечается, что она не нанесла ущерба голосованию.
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