Вот почему надо закрывать камеру на ноутбуке. Я и не знала об этой опасности!

Последние десятилетия производители электронных товаров старались совершенствовать свою продукцию и встраивали всё более качественные камеры в технику, которую мы используем практически каждый день.

Однако сегодня можно заметить, что рынок переполнен различными наклейками и пластиковыми накладками, которые предназначены для того, чтобы прикрывать фронтальную камеру на разных устройствах: телефонах, ноутбуках и даже телевизорах. Что же стало причиной появления такой продукции?

Вот уже много лет исследователи в области компьютерной безопасности предупреждают, что хакеры и злоумышленники могут получать изображение с камер без ведома пользователей и удаленно следить за людьми. А ведь ноутбуки, планшеты, телефоны или телевизоры «видят» значительную часть вашей личной жизни!

Не так давно директор ФБР Джеймс Коми сделал сенсационное признание: «Я заклеил камеру специальной пленкой, потому что я видел, как это делали те, кто умнее и опытней меня».

Вот почему компании, выпускающие обложки и наклейки для веб-камер, называют эту продукцию «хитом продаж на современном рынке».

Те, кто лучше других знает, что Интернет всегда наблюдает за вами, уже давно привыкли закрывать камеры. Это первое правило безопасности, если вы не хотите, чтобы ваша личная жизнь стала достоянием пользователей Интернета.

Ева Гальперин, аналитик из Electronic Frontier Foundation, рассказала журналистам, что всегда прикрывает камеру на своём ноутбуке еще с того времени, когда купила свой первый MacBook Pro в 2007 году.

Electronic Frontier Foundation начали печатать свои наклейки для веб-камер в 2013 году. Они продают и раздают наклейки на камеры, на которых говорится буквально следующее:

“Эти съемные стикеры — технология анти-наблюдения, которую невозможно взломать”.

Пресс-секретарь организации заявил, что люди постоянно покупают такие приспособления.

Страх перед веб-камерами уже давно проник в современное общество. Например, в трейлере нового биографического фильма о работнике ЦРУ «Сноуден» главный герой взволнованно посматривает на камеру своего ноутбука в момент интимной сцены со своей девушкой.

Почему же все так боятся камер и есть ли для этого реальные основания?

Оказывается, это вовсе не паранойя и не научная фантастика. Ещё в 2013 году группа исследователей доказали, как можно легко активировать камеру Macbook незаметно для пользователя, без включения зеленой лампочки.

Семейная пара из Америки заявила, что хакер разместил в сети их домашнее видео интимного характера, которое он получил после взлома смарт-телевизора. Уже известно, что ФБР и другие спецслужбы тоже прекрасно знают, как использовать камеру ноутбука, чтобы следить за пользователями!

Многие уже зарабатывают на этом большие деньги!

Компания CamPatch описывает себя как самую успешную фирму среди производителей защитных лент для веб-камер. CamPatch была создана в 2013 году после того, как учредители просмотрели выступление экспертов в области кибербезопасности Пентагона . Там говорилось, что веб-камеры — это новый «вектор атаки».

Руководство CamPatch не раскрывают всю финансовую информацию, однако они заявили, что компания получила «шестизначные доходы за последние несколько лет», продав более 250 000 наклеек. И это с учетом того, что компания продает свою продукцию по доступным ценам (по 2,79$).

Не пользуются защитными лентами только беспечные люди и те, кто еще не знает об опасности!

С развитием современных сервисов появляется все больше возможностей шпионить за пользователями!

Умный динамик Echo от компании Amazon.com , который умеет прислушиваться к командам своих владельцев, имел большой успех сразу после выпуска. Google также собираются выпустить подобный продукт под названием Google Home.

В феврале этого года директор национальной разведки США Джеймс Клэппер , признал, что так называемый «Интернет вещей» может быть использован «для идентификации, наблюдения, мониторинга, отслеживания местоположения и ориентации для приема на работу, или чтобы получить доступ к сети или учетным данным пользователя».

А вы уже используете защитное покрытие для камеры на своих устройствах?