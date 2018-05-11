Лучший антивирус для Windows 10: кто кого тормозит?

Мы продолжаем исследовать ценную статистику лаборатории AV-TEST, занимающейся тестированием антивирусов. В одном из предыдущих материалов мы рассказали о лучших антивирусах для Android, а в этой статье рассмотрим еще один актуальный вопрос — антивирусы для Windows 10. Причем оценим их по важной характеристике: производительности.

Производительность антивируса на Windows — больная тема, нередки случаи, когда система и антивирусное ПО буквально воюют друг с другом за ресурсы процессора, оперативную память и канал подключения к Интернету. Коротко: если рассматривать рейтинг антивирусов именно применительно к Windows 10 и именно с точки зрения производительности, можно узнать много новых имен и получить массу по-настоящему смущающих результатов.

AV-TEST провела оценку антивирусов на компьютере Intel Xeon X3360 @ 2,83 ГГц c 4 Гб ОЗУ и 500 ГБ с Windows 10 Home при помощи пяти тестов на замедление работы системы, каждый из которых производился при запущенном антивирусе. Посмотрим на получившиеся результаты.

1 место: АhnLab V3 Internet Security

О лидере таблицы производительности по версии AV-TEST многие из нас и не слышали-то вообще. Лучшим антивирусом для Windows 10 по быстродействию тесты называют малоизвестный корейский продукт AhnLab V3 Internet Security. Статистика AV-TEST утверждает, что AhnLab практически не замедляет стандартных операций Windows 10: копирование файлов (и локально, и по сети) при запущенном антивирусе тормозится так минимально, что этим можно пренебречь; то же самое можно сказать о процессах инсталляции программ, скачивания файлов с Интернета и запуска стандартных программ Windows. Слегка «подтормаживает» только загрузка сайтов, но всего на 1% больше, чем в среднем по индустрии. При этом антивирус обнаруживает 100% вредоносного ПО из 10 684 образцов вирусов, собранных в Сети за последние 4 недели.

AhnLab V3 Internet Security — влияние на производительность Windows 10 Тест

Количество проб

Результат

Средний результат по индустрии Задержка при открытии веб-сайтов

39 12%

11% Задержка при скачивании файлов

20 4%

4% Задержка при запуске стандартных программ

12 8%

15% Задержка при установке сторонних программ

19 7%

26% Задержка при копировании файлов

7 915 2%

7% Данные: AV-Test

2 место: Avira Antivirus Pro К не меньшему нашему удивлению, второе место в рейтинге наиболее шустрых антивирусов для Windows 10 занимает платная версия Avira. С Avira на борту файлы в Windows 10 копируются всего на 3% медленнее, чем без антивируса. Загрузка сайтов и скачивание файлов также замедляются настолько незначительно, что это можно проигнорировать. Стандартные приложения Windows при работающем Avira запускаются где-то на 18% медленнее, а сторонние программы устанавливаются чуть ли не вполовину быстрее, чем в среднем по индустрии.

При этом Avira нельзя назвать лучшим антивирусом для Windows 10 — лишь одним из самых быстрых. В плане антивирусного сканирования Avira справляется не на отлично: из 10 684 свежих вирусов сканер находит где-то 97%.

Avira Antivirus Pro — влияние на производительность Windows 10 Тест

Количество проб

Результат

Средний результат по индустрии Задержка при открытии веб-сайтов

39 8%

11% Задержка при скачивании файлов

20 8%

4% Задержка при запуске стандартных программ

12 18%

15% Задержка при установке сторонних программ

19 12%

26% Задержка при копировании файлов

7 915 3%

7% Данные: AV-Test

3 место: Bitdefender Internet Security

Тоже не самый популярный антивирус у российского пользователя, зато имеет хорошие результаты тестов именно на Windows 10. Bitdefender Internet Security занимает третью строчку по производительности в рейтинге антивирусов для «десятки». Bitdefender — самый либеральный антивирус в плане скачивания и копирования файлов на Windows, на которое он вообще практически не влияет. Установка сторонних программ также проходит вполовину быстрее, чем по индустрии. Зато открываемые веб-сайты антивирус сканирует придирчиво, вследствие чего — задержка на целых 15% по сравнению со скоростью открытия без антивируса. Тест на выявление свежей «малвари» при этом антивирус проходит на 100%.

Bitdefender Internet Security — влияние на производительность Windows 10 Тест

Количество проб

Результат

Средний результат по индустрии Задержка при открытии веб-сайтов

39 15%

11% Задержка при скачивании файлов

20 1%

4% Задержка при запуске стандартных программ

12 6%

15% Задержка при установке сторонних программ

19 13%

26% Задержка при копировании файлов

7 915 2%

7% Данные: AV-Test

А вот наш родной Касперский разместился на четвертой строке рейтинга. Одни удивятся (как и мы), почему только на четвертой при таких показателях, другие — как он вообще оказался в топе самых быстрых антивирусов, но факт есть факт: на Windows 10 Home полная версия Kaspersky Internet Security обнаруживает 100% предложенных ей вирусов и при этом работает крайне шустро. Так, Kaspersky вообще не тормозит загрузку файлов с Интернета — от слова «вообще». Файлы качаются с той же скоростью, что и без антивируса. Практически незаметно проходит и копирование файлов, а запуск стандартных программ и установка сторонних проходят вполовину быстрее, чем по индустрии в среднем. Загрузка сайтов также проходит достаточно быстро. И тем не менее, четвертая строка рейтинга, хотя мы бы с готовностью отдали ему первую.

Kaspersky Internet Security — влияние на производительность Windows 10 Тест

Количество проб

Результат

Средний результат по индустрии Задержка при открытии веб-сайтов

39 13%

11% Задержка при скачивании файлов

20 0%

4% Задержка при запуске стандартных программ

12 6%

15% Задержка при установке сторонних программ

19 14%

26% Задержка при копировании файлов

7 915 4%

7% Данные: AV-Test

5 место: McAfee Internet Security

Замыкает пятерку топ-продуктов среди лучших антивирусов для Windows 10 McAfee Internet Security, бесплатную версию которого многие по невнимательности пробуют вместе с Adobe Flash Player. Здесь, однако, речь идет о полноценной платной версии. McAfee, хоть и на 100% проходит тест на обнаружение вирусов, дает уже довольно заметную задержку при установке программ: на 30% медленнее, чем без антивируса. Зато быстрее всех позволяет открывать сайты и качать файлы из Сети. Зато копирование проходит в целом медленнее, чем в среднем по индустрии. Стандартные же программы запускаются достаточно шустро.

Kaspersky Internet Security — влияние на производительность Windows 10 Тест

Количество проб

Результат

Средний результат по индустрии Задержка при открытии веб-сайтов

39 7%

11% Задержка при скачивании файлов

20 1%

4% Задержка при запуске стандартных программ

12 5%

15% Задержка при установке сторонних программ

19 30%

26% Задержка при копировании файлов

7 915 11%

7% Данные: AV-Test Другие кандидаты

Хорошие результаты по производительности также показывают три малоизвестных продукта: MicroWorld eScan Internet Security Suite, PC Pitstop PC Matic и VIPRE AdvancedSecurity. Однако, первый при этом сильно не дотягивает до планки в области обнаружения вредоносов, второй сильно страдает ложными срабатываниями, а третий, к нашему удивлению, работает блестяще — 100% обнаруженных вирусов, а производительность в определенных тестах даже выше, чем у McAfee и Avira — но почему-то мало кому известен. Любимый российскими пользователями Avast Free Antivirus в плане производительности несколько проседает, в частности, из-за медленного запуска стандартных системных приложений Windows и неполного обнаружения вредоносного ПО. В остальном все показатели довольно достойные — мы бы без особых претензий отдали ему место Avira.

«Родной» Microsoft Windows Defender не блещет в тестах, так как тормозит установку приложений чуть ли не вполовину против скорости установки при отключенном Защитнике Windows (на 42%), и плюс к тому, чересчур часто выдает ложные срабатывания.

Памятные опытным пользователям ПК Norton Internet Security и ESET Internet Security — достаточно «тяжелые» ребята. Особенно отличился второй, который умудряется замедлить запуск простейших системных приложений на целых 60%. Какой антивирус поставили бы на свою Windows 10? AhnLab Avast Avira Bitdefender ESET Kaspersky McAfee Norton Windows Defender Свой вариант (в комментариях) Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Семь лучших антивирусов для Android в 2018 году

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