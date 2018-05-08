Ещё
Google научился морзянке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Google научился морзянке 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: Youtube-канал Google
Google добавила азбуку Морзе в клавиатуру Gboard, опцию представили на ежегодной конференции для разработчиков, трансляция шла на сайте мероприятия.
Клавиатура с морзянкой представляет собой два поля — с точкой и с тире (короткие и длинные сигналы). Приложение умеет подсказывать варианты слов, как это делает обычная клавиатура в смартфонах.
Такой способ ввода текста поможет пользователям с серьезными заболеваниями, из-за которых затруднена речь и ограничены двигательные возможности: клавиатура работает вместе с Switch Access для Android.
Компания планирует выпустить бета-версию клавиатуры с Морзе для iOS и Android 8 мая.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп объявил решение по Ирану242
Россия получила ответы по «делу Скрипалей»196
Израиль привел войска в повышенную боеготовность74
Почему «скучала» Поклонская и другие события дня54
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»548
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Оружие
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение