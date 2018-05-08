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Скрытая функция «ВКонтакте» возмутила россиян
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В соцсетях возмутились скрытой функцией «Вконтакте» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Пользователи "Вконтакте" обнаружили, что социальная сеть по умолчанию разрешает другим людям находить аккаунты по номеру телефона. В начале мая в твиттере стали появляться сообщения, предупреждающие о неожиданной функции.
Многие пользователи написали, что намерены изменить настройки, чтобы запретить искать их аккаунты.
Однако некоторые предположили, что подобное открытие вряд ли что-нибудь изменит.
"Уверена, никто не станет заморачиваться поиском моего аккаунта в вк по номеру телефона", — написала @FilologNoMoney.
Представитель "Вконтакте" в комментарии порталу vc.ru подчеркнул, что воспользоваться подобной "лазейкой" для поиска чужих страниц в соцсети будет нелегко.
"В результатах импорта отображаются не только знакомые из телефонной книги, но и несколько профилей схожих пользователей, так что определить конкретного пользователя таким образом довольно сложно. Кроме того, мы строго ограничиваем число запросов этого типа по их количеству в день", — заявил сотрудник "Вконтакте".
В компании также подчеркнули, что подобная функция появилась еще в 2013 году, однако теперь пользователи смогут запретить искать свою страницу по номеру телефона, отрегулировав настройки.
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