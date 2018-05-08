Перевод по QR-коду в соцсетях: когда введут, как отправить деньги, комиссия

Переводить деньги по QR-коду через мессенджеры и социальные сети в России можно будет уже в 2019 году. Как считает финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин , речь идет о попытке внедрить в России аналог шведской централизованной системы быстрых банковских платежей.

QR-коды для переводов

Ассоциация «Финтех» при Центробанке уже работает над созданием специального приложения, которое позволит использовать QR-коды для переводов через мессенджеры WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, а также социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook. Приложение будет интегрировано в систему быстрых платежей уже к 2019 году, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в отрасли.

Приложение будет работать следующим образом: пользователь создает QR-код и привязывает его к банковской карте, после чего сохраняет изменения. Далее при переводе денег пользователь заходит в приложение, в котором по сохраненному QR-коду его переправляют в окно оплаты, где он уже выбирает мессенджер или соцсеть в качестве канала оправки средств. После этого пользователь вводит счет, банк получателя и сумму перевода получателя, или просто использует его QR-код.

«По всей видимости речь идет о попытке внедрить в России аналог шведской централизованной системы быстрых банковских платежей. Все платежи там проводятся по одному из идентификаторов, которым может быть номер карты, номер телефона или что-то еще. На мой взгляд, логично было бы сделать идентификатором не какой-то определенный набор цифр, а совокупность данных — и номер карты, и номер телефона, и какой-то специальный номер счета.

Все это позволит проводить платежи максимально удобно, поэтому система имеет потенциал к широкому распространению. QR-код в данном случае не более чем зашифрованный в графическом виде идентификатор. Он будет важным элементом системы платежей, и при прочих равных добавит ей немного популярности», — комментирует собеседник ФБА «Экономика сегодня»

Система быстрых платежей

Ключевым моментом всей системы Тимур Нигматуллин называет ее централизованный характер. По его словам, система быстрых платежей не будет замкнутой внутри отдельной системы электронных финансов вроде « Яндекс . Деньги» или внутри платежной системы Visa и MasterCard. Она сможет объединить весь национальный финансовый рынок, что является ключевым конкурентным преимуществом, позволяющим прогнозировать на нее высокий спрос. Перевод денег со счета на счет станет гораздо проще, а также потребует меньших комиссий.

«Как показывает опыт использования таких систем, они не только очень удобны, но и эффективно сокращают долю теневой экономики. Все-таки в электронном виде платежи гораздо легче администрировать — в любой момент можно анализировать сделки и доначислять налоги. Использование QR-кода является одной из опций, способствующих обелению экономики.