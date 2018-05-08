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Роскомнадзор заблокировал более 20 торговавших медалями ВОВ сайтов
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Роскомнадзор заблокировал более 20 торговавших медалями ВОВ сайтов 

Rambler News Service 2 часа назад
Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации 21 сайт или страницы сайта, на которых находилась информация о продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны, а также других государственных наград и знаков отличия, сообщает пресс-служба ведомства.
«На основании вступивших в законную силу судебных решений в Единый реестр запрещенной информации внесен 21 сайт или страницы сайта с информацией о продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны, а также иных государственных наград и знаков отличия», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, на основании требований Роскомнадзора с 12 сайтов информация о продаже орденов была удалена. Владельцам еще двух сайтов и провайдерам хостинга направлены уведомления об удалении информации. Операторы связи ограничивают доступ на территории России к четырем страницам сайтов в связи с неудалением информации.
В ведомстве отметили, что приобретение или сбыт официальных документов и госнаград России, РСФСР или СССР является правонарушением, за которое предусмотрена уголовная ответственность.
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