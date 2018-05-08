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Роскомнадзор пресек работу более 20 сайтов, продающих ордена Великой Отечественной войны
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Роскомнадзор пресек работу более 20 сайтов, продающих ордена Великой Отечественной войны 

ТАСС 35 минут назад
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации более 20 сайтов с информацией о продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ведомства.
"На основании вступивших в законную силу судебных решений в Единый реестр запрещенной информации внесен 21 сайт или страницы сайта с информацией о продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны, а также иных государственных наград и знаков отличия", — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что владельцы 12 интернет-ресурсов удалили противоправную информацию, владельцам еще двух сайтов и провайдерам хостинга были направлены уведомления в указанный срок. Доступ на территории России к четырем страницам сайтов ограничивается, так как там не была удалена противоправная информация.
За покупку и продажу официальных документов и государственных наград РФ, РСФСР предусмотрена уголовная ответственность, напомнили в Роскомнадзоре.
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