Первый иск к Роскомнадзору из-за блокировок Telegram оставили без движения 

Арбитражный суд Москвы оставил без движения иск главы компании «Инвестори» Александра Вихарева к Роскомнадзору, следует из картотеки суда.
В документе уточняется, что иск оставили без движения, потому что Вихарев не приложил к нему уведомление о вручении копий иска другим участникам дела, а также не предоставил суду документ об оплате пошлины. Помимо этого, бизнесмен не назвал причину, по которой хочет взыскать с Роскомнадзора 5 млн руб., и не обосновал свои требования.
Принести все нужные документы в суд Вихарев должен до 7 июня.
В конце апреля Александр Вихарев подал в Арбитражный суд Москвы иск к Роскомнадзор. По словам бизнесмена, его компания понесла убытки при блокировках сторонних сервисов в рамках ограничения доступа к Telegram.
16 апреля Роскомнадзор уведомил операторов связи о необходимости ограничения доступа к Telegram на территории России в связи с решением Таганского районного суда о блокировке мессенджера. Сервис продолжает работать, используя для обхода блокировки IP-адреса крупных компаний, таких как Google и Amazon.