Первый иск к Роскомнадзору из-за блокировок Telegram оставили без движения

Арбитражный суд Москвы оставил без движения иск главы компании «Инвестори» Александра Вихарева к Роскомнадзору , следует из картотеки суда.

В документе уточняется, что иск оставили без движения, потому что Вихарев не приложил к нему уведомление о вручении копий иска другим участникам дела, а также не предоставил суду документ об оплате пошлины. Помимо этого, бизнесмен не назвал причину, по которой хочет взыскать с Роскомнадзора 5 млн руб., и не обосновал свои требования.

Принести все нужные документы в суд Вихарев должен до 7 июня.

В конце апреля Александр Вихарев подал в Арбитражный суд Москвы иск к Роскомнадзор. По словам бизнесмена, его компания понесла убытки при блокировках сторонних сервисов в рамках ограничения доступа к Telegram.