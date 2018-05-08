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В РФ запустят новый вид денежных переводов
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В РФ запустят новый вид денежных переводов 

Финмаркет 41 минуту назад
Фото: globallookpress.com
В 2019 году россияне смогут переводить друг другу деньги по QR-коду через мессенджеры и социальные сети, пишут "Известия" со ссылкой на источник, близкий к Центробанку. Информацию изданию подтвердили два банкира, знакомых с ситуацией, а также источник, близкий к ассоциации "Финтех" при ЦБ. По прогнозам экспертов, новация увеличит объем безналичных операций на 40%.
По словам источника, близкого к Центробанку, чтобы переводить деньги с помощью QR-кода через мессенджеры (WhatsApp, Viber, Facebook Messenger) и социальные сети ("ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook) понадобится специальное приложение. Его разработкой занимается ассоциация "Финтех" при ЦБ. Оно будет интегрировано в платформу быстрых платежей.
В приложении нужно будет создать QR-код, затем привязать его к банковской карте и сохранить изменения. При переводе денег нужно будет зайти в приложение и нажать на созданный QR-код. Далее появится окно оплаты. В нем выбирается канал отправки денег — мессенджер или соцсеть. Затем необходимо ввести счет, банк получателя и сумму перевода. При наличии QR-кода адресата процедура перевода становится еще проще. Банкиры, знакомые с ситуацией, а также источник, близкий к ассоциации "Финтех", подтвердили эту информацию. В "Финтехе" не ответили на запрос «Известий».
В WhatsApp, Viber и Facebook поддержали нововведение, отметив, что оно разрабатывается по инициативе мессенджеров и социальных сетей и призвано повысить их популярность. Использование QR-кодов станет альтернативой переводам по номеру телефона.
Нововведение упростит работу пользователя с платформой быстрых платеже. Нажать код в приложении для осуществления перевода намного проще, чем вводить данные карт вручную.
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Комментарии2  Ещё 5 источников 
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