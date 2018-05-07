«МегаФон» проанализировал трафик пользователей тарифа для общения с СНГ

Столичное подразделение «МегаФона» проанализировало трафик пользователей тарифов «Теплый прием» — специальных тарифов для общения со странами СНГ. Так, просмотр видео занимает почти половину объема интернет-трафика, активнее всего звонят в Таджикистан , а самый популярный мессенджер — Imo, выяснили в компании.

Аналитики «МегаФона» отмечают, что трафик передачи данных среди пользователей «Теплого приема» показал устойчивый рост в 2016 году от января к декабрю, достигнув пикового значения в декабре 2016 года, а в 2017 году объем Интернета превысил показатели 2016 года почти в два раза. 41% всего трафика приходится на онлайн-просмотр видео, 81% из которого — это видео на YouTube. Далее по убывающей следуют веб-браузинг и социальные сети.

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Среди социальных сетей у абонентов «Теплого приема» по объему трафика первое место занимает Instagram (35%), далее с небольшим отрывом следуют VK (33%) и «Одноклассники» (30%). На долю Facebook приходится лишь 2% трафика.

Лидером среди мессенджеров оказался Imo (28%), далее следуют WhatsApp (20%), Viber, Telegram (по 13%) и WeChat (7%).