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«Яндекс» и Павел Дуров уже месяц лидируют в медиарейтинге
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«Яндекс» и Павел Дуров уже месяц лидируют в медиарейтинге 

BFM.RU 46 минут назад
Фото: BFM.RU
Компания «Медиалогия» специально для BFM.ru составила рейтинги компаний и бизнесменов недели.
Рейтинги подготовлены на основе МедиаИндекса — показателя Медиалогии, который отражает качество присутствия компаний и персон в информационном поле. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие компании или персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ.
При подготовке рейтинга было проанализировано 3 842 182 публикации СМИ за период с 30 апреля по 6 мая 2018 года.
Компании недели
Лидером по МедиаИндексу остается «Яндекс». СМИ сообщали, что компания запустила голосового помощника «Алиса» в приложении «Навигатор», что поможет водителям проще решать задачи, не отвлекаясь от дороги.
Самое заметное перемещение в медиарейтинге у компании Xiaomi. СМИ сообщали, что публичное размещение акций (IPO) китайского производителя смартфонов и электроники может оказаться крупнейшим с 2014 года. Компания рассчитывает привлечь не менее 10 млрд долларов и получить оценку стоимости около 100 млрд долларов.
Топ-10 компаний недели:
№ Перемещение Компания МедиаИндекс
«Яндекс»
29 822,1  «Роснефть»
25 041,8  «Газпром»
23 750,1  Сбербанк
20 143,6  17 405,8  Apple
14 208,0  Google
10 561,7  Xiaomi
10 454,2  «Аэрофлот»
9 996,9  «Почта России»
9 137,8  Бизнесмены недели
Лидером по МедиаИндексу остается Павел Дуров. Основатель Telegram прокомментировал прошедший в Москве митинг в поддержку мессенджера.
Самое заметное перемещение в рейтинге у Джеффа Безоса. Основатель Amazon и владелец издательского дома The Washington Post признался, что ему не так просто распоряжаться заработанными деньгами. В начале года агентство Bloomberg признало Джеффа Безоса самым богатым человеком в мире.
Топ-10 бизнесменов недели:
№ Перемещение Персона МедиаИндекс
Павел Дуров Telegram
21 599,6  Илон Маск SpaceX
11 450,0  Марк Цукерберг Facebook
10 936,3  Олег Дерипаска предприниматель
5 956,5  Игорь Сечин «Роснефть»
4 604,3  Алексей Мордашов «Силовые машины»
3 436,0  Билл Гейтс Microsoft
2 305,0  Джефф Безос Amazon
2 214,0  Алексей Миллер «Газпром»
2 174,2  Леонид Михельсон «Новатэк»
1 607,0
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