«Яндекс» и Павел Дуров уже месяц лидируют в медиарейтинге

Компания «Медиалогия» специально для BFM.ru составила рейтинги компаний и бизнесменов недели.

Рейтинги подготовлены на основе МедиаИндекса — показателя Медиалогии, который отражает качество присутствия компаний и персон в информационном поле. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие компании или персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ.

При подготовке рейтинга было проанализировано 3 842 182 публикации СМИ за период с 30 апреля по 6 мая 2018 года.

Компании недели

Лидером по МедиаИндексу остается «Яндекс» . СМИ сообщали, что компания запустила голосового помощника «Алиса» в приложении «Навигатор», что поможет водителям проще решать задачи, не отвлекаясь от дороги.

Самое заметное перемещение в медиарейтинге у компании Xiaomi. СМИ сообщали, что публичное размещение акций (IPO) китайского производителя смартфонов и электроники может оказаться крупнейшим с 2014 года. Компания рассчитывает привлечь не менее 10 млрд долларов и получить оценку стоимости около 100 млрд долларов.

Топ-10 компаний недели:

№ Перемещение Компания МедиаИндекс

«Яндекс»

10 561,7 Xiaomi

9 137,8 Бизнесмены недели

Лидером по МедиаИндексу остается Павел Дуров . Основатель Telegram прокомментировал прошедший в Москве митинг в поддержку мессенджера.

Самое заметное перемещение в рейтинге у Джеффа Безоса . Основатель Amazon и владелец издательского дома The Washington Post признался, что ему не так просто распоряжаться заработанными деньгами. В начале года агентство Bloomberg признало Джеффа Безоса самым богатым человеком в мире.

Топ-10 бизнесменов недели:

№ Перемещение Персона МедиаИндекс

Павел Дуров Telegram

2 305,0 Джефф Безос Amazon

1 607,0