«Яндекс» и Павел Дуров уже месяц лидируют в медиарейтинге 

Компания «Медиалогия» специально для BFM.ru составила рейтинги компаний и бизнесменов недели.
Рейтинги подготовлены на основе МедиаИндекса — показателя Медиалогии, который отражает качество присутствия компаний и персон в информационном поле. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие компании или персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ.
При подготовке рейтинга было проанализировано 3 842 182 публикации СМИ за период с 30 апреля по 6 мая 2018 года.
Компании недели
Лидером по МедиаИндексу остается «Яндекс». СМИ сообщали, что компания запустила голосового помощника «Алиса» в приложении «Навигатор», что поможет водителям проще решать задачи, не отвлекаясь от дороги.
Самое заметное перемещение в медиарейтинге у компании Xiaomi. СМИ сообщали, что публичное размещение акций (IPO) китайского производителя смартфонов и электроники может оказаться крупнейшим с 2014 года. Компания рассчитывает привлечь не менее 10 млрд долларов и получить оценку стоимости около 100 млрд долларов.
Топ-10 компаний недели:
№ Перемещение Компания МедиаИндекс
«Яндекс»
29 822,1 «Роснефть»
25 041,8 «Газпром»
23 750,1 Сбербанк
20 143,6 17 405,8 Apple
14 208,0 Google
10 561,7 Xiaomi
10 454,2 «Аэрофлот»
9 996,9 «Почта России»
9 137,8 Бизнесмены недели
Лидером по МедиаИндексу остается Павел Дуров. Основатель Telegram прокомментировал прошедший в Москве митинг в поддержку мессенджера.
Самое заметное перемещение в рейтинге у Джеффа Безоса. Основатель Amazon и владелец издательского дома The Washington Post признался, что ему не так просто распоряжаться заработанными деньгами. В начале года агентство Bloomberg признало Джеффа Безоса самым богатым человеком в мире.
Топ-10 бизнесменов недели:
№ Перемещение Персона МедиаИндекс
Павел Дуров Telegram
11 450,0 Марк Цукерберг Facebook
10 936,3 Олег Дерипаска предприниматель
5 956,5 Игорь Сечин «Роснефть»
4 604,3 Алексей Мордашов «Силовые машины»
3 436,0 Билл Гейтс Microsoft
2 305,0 Джефф Безос Amazon
2 214,0 Алексей Миллер «Газпром»
2 174,2 Леонид Михельсон «Новатэк»
1 607,0