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Роскомнадзор не обнаружил последствий масштабной кибератаки на Cisco
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Роскомнадзор не обнаружил последствий масштабной кибератаки на Cisco 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Фото: Spb IT
Апрельская кибератака глобальных масштабов на оборудование Cisco привлекла внимание Роскомнадзора. В результате ведомство приняло решение провести проверку работы российских операторов связи.
Оказалось, что атака не имела серьезных последствий для этого сегмента, затронув в основном лишь некрупные компании. Некоторые специалисты убеждены в том, что злоумышленники не ставили себе задачу нанести серьезный ущерб, скорее всего, имела места демонстрация возможностей.
Сообщается, что ведомство разослало операторам связи письма с пометкой «срочно». В этих письмах Роскомнадзор требовал как можно скорее предоставить информацию о последствиях кибератаки. Представителей службы в первую очередь интересовали перерывы в оказании услуг связи (их количество и продолжительность), а также число пострадавших от инцидента абонентов.
В Роскомнадзоре запрос этой информации подтвердили официальные представители. Также ситуацию прокомментировали некоторые интернет-провайдеры.
«Явных проблем в связи с атакой на оборудование Cisco у компании не было», — заявил представитель Virgin Connect kommersant.ru.
Напомним, что уязвимость в устройствах Cisco, которые используются во множестве дата-центров, привела к масштабным атакам. Фактически эта брешь оставила без интернета пол-России. Проблема известна под идентификатором CVE-2018-0171, именно ее искали сотни тысяч ботов, сканируя Сеть.
Удачная эксплуатация этой бреши позволяла злоумышленнику удаленно выполнить команды на устройствах. В процессе атакующий даже мог удалить конфигурацию устройства, записав вместо нее свои файлы.
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