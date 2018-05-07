Роскомнадзор не обнаружил последствий масштабной кибератаки на Cisco

Апрельская кибератака глобальных масштабов на оборудование Cisco привлекла внимание Роскомнадзора . В результате ведомство приняло решение провести проверку работы российских операторов связи.

Оказалось, что атака не имела серьезных последствий для этого сегмента, затронув в основном лишь некрупные компании. Некоторые специалисты убеждены в том, что злоумышленники не ставили себе задачу нанести серьезный ущерб, скорее всего, имела места демонстрация возможностей.

Сообщается, что ведомство разослало операторам связи письма с пометкой «срочно». В этих письмах Роскомнадзор требовал как можно скорее предоставить информацию о последствиях кибератаки. Представителей службы в первую очередь интересовали перерывы в оказании услуг связи (их количество и продолжительность), а также число пострадавших от инцидента абонентов.

В Роскомнадзоре запрос этой информации подтвердили официальные представители. Также ситуацию прокомментировали некоторые интернет-провайдеры.

«Явных проблем в связи с атакой на оборудование Cisco у компании не было», — заявил представитель Virgin Connect kommersant.ru

Напомним, что уязвимость в устройствах Cisco, которые используются во множестве дата-центров, привела к масштабным атакам. Фактически эта брешь оставила без интернета пол-России. Проблема известна под идентификатором CVE-2018-0171, именно ее искали сотни тысяч ботов, сканируя Сеть.

Удачная эксплуатация этой бреши позволяла злоумышленнику удаленно выполнить команды на устройствах. В процессе атакующий даже мог удалить конфигурацию устройства, записав вместо нее свои файлы.