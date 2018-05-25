Apple оперативно отреагировала на слова Дурова о проблемах

Новая версия приложения Telegram для устройств с операционной системой iOS доступна для скачивания, говорится в заявлении мессенджера.

В среду на сайте мессенджера сообщалось, что Apple блокирует обновления новых версий приложения Telegram с середины апреля. В четверг основатель Telegram Павел Дуров связал запрет компанией Apple обновлений приложений Telegram во всем мире с блокировкой мессенджера в России.

"Наконец вышла версия 4.8.2 приложения Telegram для iOS", — говорится в сообщении, размещенном на официальном канале мессенджера в Twitter.

В понедельник стало известно, что Роскомнадзор направил в компанию Apple письмо с требованием удалить приложение мессенджера Telegram из App Store в РФ, а также прекратить рассылку его сервисных push-уведомлений для российских пользователей. Роскомнадзор также попросил компанию в кратчайшие сроки проинформировать о дальнейших действиях для разрешения ситуации. В противном случае Роскомнадзор допустил "возможные действия со стороны ведомства по нарушению функционирования App Store".

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне возникали проблемы в работе в РФ ряда сторонних ресурсов.