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Apple оперативно отреагировала на слова Дурова
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Apple оперативно отреагировала на слова Дурова о проблемах 

РИА Новости 25 мая 2018
Фото: © РИА Новости
Новая версия приложения Telegram для устройств с операционной системой iOS доступна для скачивания, говорится в заявлении мессенджера.
В среду на сайте мессенджера сообщалось, что Apple блокирует обновления новых версий приложения Telegram с середины апреля. В четверг основатель Telegram Павел Дуров связал запрет компанией Apple обновлений приложений Telegram во всем мире с блокировкой мессенджера в России.
"Наконец вышла версия 4.8.2 приложения Telegram для iOS", — говорится в сообщении, размещенном на официальном канале мессенджера в Twitter.
В понедельник стало известно, что Роскомнадзор направил в компанию Apple письмо с требованием удалить приложение мессенджера Telegram из App Store в РФ, а также прекратить рассылку его сервисных push-уведомлений для российских пользователей. Роскомнадзор также попросил компанию в кратчайшие сроки проинформировать о дальнейших действиях для разрешения ситуации. В противном случае Роскомнадзор допустил "возможные действия со стороны ведомства по нарушению функционирования App Store".
Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне возникали проблемы в работе в РФ ряда сторонних ресурсов.
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