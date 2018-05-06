Под прицелом: почему стоит срочно заклеить веб-камеру на ноутбуке 

Многие считают, что в современном мире безопасность их личных данных в сети полностью защищена, но злоумышленникам требуется лишь картинка с чужой веб-камеры, чтобы заполучить важную информацию. Представитель ФБР Джеймс Коми подтвердил, что заклеивание камеры своих гаджетов можно считать столь же важной задачей, как, к примеру, закрытие входной двери.
На самом деле заклеивание камеры на ноутбуке или же смартфоне является действенной защитой против активности хакеров, и ею пользуются даже известные программисты, например, Марк Цукерберг. Его личный и рабочий ПК аккуратно заклеены в местах камеры и микрофона. Многие уверены, что они поймут, когда их камера на ноутбуке используется, поскольку обычно она подсвечивается в момент использования. Однако, если хакер уже получил доступ к компьютеру, то он сможет контролировать и эту функцию, поэтому понять о взломе сразу почти невозможно.
Даже далеко не медийным личностям полезно заклеивать камеру на гаджетах и микрофоны, поскольку они являются путем в приватную жизнь. Некоторые хакеры таким образом получают пароли от банков или социальных сетей. Также в руки злоумышленников могут попасть личные фотографии пользователей, которые порой могут проходить мимо камеры голышом или переодеваться. В 2011 году хакер из Калифорнии был осужден за скрытое наблюдение за девушками через их веб-камеры, а также за шантаж после получения компрометирующих фотографий. Злоумышленники могут использовать разные способы и запрещенные вирусные программы ради достижения своей цели. На данный момент известно немало случаев, когда обычные люди становились жертвами хакеров, которые проникали в их личную жизнь, получали доступ к банковским операциям или социальным сетям. Даже некоторые провайдеры подключаются к камерам своих клиентов для проверки уязвимостей.
Многие люди отказываются от такого простого решения проблемы как заклеивание камеры, поскольку считают его некрасивым. Для тех, кто предпочитает более изящный вариант, нежели изолента, в магазинах можно найти специальные шторки или пленки для камер, которые подойдут любым гаджетам. Однако каждый человек должен сам решать, заклеивать ему камеру или нет, например, профессор Мэтью Грин не заклеивает камеру и отмечает, что для злоумышленника уже окажется достаточным наказанием просто возможность увидеть его голым.]]>