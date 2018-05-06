Под прицелом: почему стоит срочно заклеить веб-камеру на ноутбуке

Многие считают, что в современном мире безопасность их личных данных в сети полностью защищена, но злоумышленникам требуется лишь картинка с чужой веб-камеры, чтобы заполучить важную информацию. Представитель ФБР Джеймс Коми подтвердил, что заклеивание камеры своих гаджетов можно считать столь же важной задачей, как, к примеру, закрытие входной двери.

На самом деле заклеивание камеры на ноутбуке или же смартфоне является действенной защитой против активности хакеров, и ею пользуются даже известные программисты, например, Марк Цукерберг . Его личный и рабочий ПК аккуратно заклеены в местах камеры и микрофона. Многие уверены, что они поймут, когда их камера на ноутбуке используется, поскольку обычно она подсвечивается в момент использования. Однако, если хакер уже получил доступ к компьютеру, то он сможет контролировать и эту функцию, поэтому понять о взломе сразу почти невозможно.

Даже далеко не медийным личностям полезно заклеивать камеру на гаджетах и микрофоны, поскольку они являются путем в приватную жизнь. Некоторые хакеры таким образом получают пароли от банков или социальных сетей. Также в руки злоумышленников могут попасть личные фотографии пользователей, которые порой могут проходить мимо камеры голышом или переодеваться. В 2011 году хакер из Калифорнии был осужден за скрытое наблюдение за девушками через их веб-камеры, а также за шантаж после получения компрометирующих фотографий. Злоумышленники могут использовать разные способы и запрещенные вирусные программы ради достижения своей цели. На данный момент известно немало случаев, когда обычные люди становились жертвами хакеров, которые проникали в их личную жизнь, получали доступ к банковским операциям или социальным сетям. Даже некоторые провайдеры подключаются к камерам своих клиентов для проверки уязвимостей.