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Список выгрузки Роскомнадзора зажил своей жизнью и поддержал Павла Дурова
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Список выгрузки Роскомнадзора зажил своей жизнью и поддержал Павла Дурова 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Управление списком выгрузки Роскомнадзора захватили, чтобы изобразить на графике девиз создателя Telegram Павла Дурова. На странные перепады в цифрах обратил внимание автор Telegram-канала Эшер II.
«Сегодня где-то с 2 ночи (UTC+3) графики вдруг стали разговаривать со мной. По-моему, это буква D», — написал он ночью 5 мая.
В течение суток количество сайтов в списке выгрузки Роскомнадзора (реестр, направляемый операторам связи для ограничения доступа) изменялось таким образом, что график превратился в послание, написанное азбукой Морзе. За 24 часа неизвестному удалось написать таким образом словосочетание Digital Resistance («Цифровое сопротивление»), ставшее символом противостояния блокировке Telegram.
В течение некоторого времени после публикации зашифрованного сообщения схематический рисунок был статичен, однако позднее на нем появился обратный отсчет от 5 к 1.
График на сайте показывает количество IP-адресов, на которые указывают доменные имена, заблокированные на территории России. Как пояснил автор блога, для манипуляции цифрами автор послания провел так называемую DNS-атаку, использующую уязвимость в системе блокировок. Она позволяет сопоставлять доменам бесчисленное количество любых адресов, которые киберхулиганы захотят ему «присвоить».
Ранее создатель Telegram Павел Дуров опубликовал на своей странице «ВКонтакте» измененный логотип социальной сети: морда собаки изображена в черном капюшоне. Подпись к рисунку гласит: «DIGITAL RESISTANCE» («цифровое сопротивление» — прим. «Ленты.ру»).
Мессенджер Telegram был заблокирован на территории России решением Таганского районного суда Москвы 13 апреля. Причиной ограничения доступа стал отказ Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей, — этого требует соблюдение антитеррористического пакета законов, принятых Госдумой в июне 2016 года.
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