Ещё
Меры безопасности усилили у здания Роскомнадзора в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Меры безопасности усилили у здания Роскомнадзора в Москве 

РИАМО 49 минут назад
Фото: РИАМО
Сотрудники правоохранительных органов дежурят у здания Роскомнадзора в столице после несогласованной акции, прошедшей днем в субботу, сообщает «Интерфакс».
«Около входа в офис на улице Китайгородский проезд находятся сотрудники полиции, ОМОНа и Росгвардии. На месте также припарковано несколько автозаков. Полицейские запрещают проходить к зданию, не объясняя причин», — говорится в сообщении.
Как добавляется в материале, около здания Роскомнадзора прошла акция, в которой приняли участие больше двадцати человек. Они повесили на двери ведомства плакат с призывом распустить его, а после сели около входа, заклеив рты, тем самым протестуя против действий Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram.
Решение о запрете мессенджера Telegram 13 апреля вынес Таганский суд Москвы. С 16 апреля началась блокировка сервиса на территории России, однако добиться полного прекращения его работы на данный момент Роскомнадзор не смог.
РИАМО: последние новости
В Telegram назвали причину сбоев Гендиректор и сооснователь WhatsApp ушел с поста Viber могут заблокировать в России вслед за Telegram
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будьте осторожны»: москвичей ждет бессонная ночь35
Россиянам придумали новый налог359
«Мы бы его сбили»: Израиль о российском самолете240
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением41
«Бесогон» не повторится: скандал вокруг Михалкова56
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение