Меры безопасности усилили у здания Роскомнадзора в Москве

«Около входа в офис на улице Китайгородский проезд находятся сотрудники полиции, ОМОНа и Росгвардии. На месте также припарковано несколько автозаков. Полицейские запрещают проходить к зданию, не объясняя причин», — говорится в сообщении.

Как добавляется в материале, около здания Роскомнадзора прошла акция, в которой приняли участие больше двадцати человек. Они повесили на двери ведомства плакат с призывом распустить его, а после сели около входа, заклеив рты, тем самым протестуя против действий Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram.