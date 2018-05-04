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Севастополец получил два года за пост в соцсети
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Севастополец получил два года за экстремистский комментарий 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
40-летний Игорь Мовенко из Севастополя получил два года за экстремистский комментарий во "ВКонтакте", несмотря на то, что обвинение просило об условном сроке. Защита мужчины подаст апелляцию на "неоправданно жесткий" приговор.
По данным "Интерфакс", в 2016-м году Мовенко оставил комментарий в группе "Крым — это Украина". Сам осужденный считает свой пост шуткой, в которой "призыв направлен в никуда". В связи с этим адвокат севасторольца Оксана Железняк назвала лингвистическую экспертизу сообщения ошибочной.
"Не были определены социальные круги, на кого распространялся призыв", — пояснила она.
Защитница также рассказала, что до истории с комментарием Мовенко был избит бывшим беркутовцем за наклейку украинского батальона "Азов" (запрещен в России).
Крым воссоединился с Россией после референдума в марте 2014-го, после чего Запад ввел против Москвы санкции. Украина до сих пор считает полуостров своим, хотя президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вопрос закрыт.
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Комментарии117  Ещё 4 источника 
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