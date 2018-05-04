Ещё
Обнаружено «замораживающее» смартфон сообщение в WhatsApp
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Смерть звезды экрана, позор Украины на "Евровидении" и другие события дня
Смерть звезды экрана, позор Украины на "Евровидении" и другие события дня

Обнаружено «замораживающее» смартфон сообщение в WhatsApp 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Многие пользователи пожаловались на спам-сообщение, при нажатии на которое приложение WhatsApp зависает. Об этом сообщает MensXP.
Судя по всему, шутники пересылают всем своим контактам одно и тоже послание. «Я могу подвесить твой WhatsApp на некоторое время, если ты нажмешь на следующее сообщение. Не нажимай сюда», — говорится в рассылке. Причем перед последним предложением стоят несколько пробелов — скорее всего, это какие-то невидимые символы, которые и вызывают сбой в мессенджере.
Если владелец Android-смартфона нажмет на эти пробелы, приложение моментально зависнет, как и предупреждают шутники. Для устранения проблемы достаточно перезагрузить устройство. При этом с устройствами на базе iOS данный трюк не работает.
В январе пользователи iOS обнаружили новый баг в системе, который позволяет моментально заблокировать любой iPhone на iOS 10 и 11. Для этого достаточно было отправить на девайс сообщение со специальной ссылкой.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У России появится серьезный конкурент по газу253
Певица погибла во время отдыха15
Украина направила России ноту139
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ129
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов201
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение