Ещё
Дуров пообещал отстаивать Telegram «до победного конца»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дуров пообещал отстаивать Telegram «до победного конца» 

Вести.Ru 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о планах бороться за этот мессенджер в России "до победного конца" и выразил надежду на то, что российские власти откажутся от "языка неисполнимых ультиматумов" в отношении технологических компаний. Об этом он написал на своей странице в "ВКонтакте".
Павел Дуров объяснил, что если бы ФСБ ограничилась запросом информации о нескольких террористах, то это требование вписывалось бы в рамки Конституции РФ. "Однако речь идет о передаче универсальных ключей шифрования с целью последующего бесконтрольного доступа к переписке неограниченного круга лиц, — отметил он, — а это прямое нарушение 23-й статьи Конституции о праве каждого на тайну переписки".
"Иногда говорят, что Telegram был заблокирован в России, так как "закон есть закон", — добавил Павел Дуров. — Однако Telegram заблокирован в России как раз вопреки главному закону страны — Конституции. Решения судов и законы, противоречащие Конституции, не имеют силы", — считает Дуров. Он уверен в незаконности блокировки Telegram в России.
Между тем, как сообщает ТАСС, юристы из "Агоры", представляющие интересы мессенджера Telegram, обжаловали в апелляционной инстанции решение Верховного суда России, признавшего законным приказ ФСБ России об установлении процедуры предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей.
Вести.Ru: последние новости
Telegram обжаловал решение Верховного суда о законности приказа ФСБ Роскомнадзор разблокировал миллионы адресов Google Глава Минкомсвязи: Viber может постичь судьба Telegram
Комментарии  Ещё 32 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иран отреагировал на решение Трампа146
Трамп объявил решение по Ирану406
Израиль привел войска в повышенную боеготовность220
Россия получила ответы по «делу Скрипалей»216
Трамп выдвинул предложение Ирану31
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Оружие
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение