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Во ВКонтакте нашли аналог Telegram-каналов
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Во ВКонтакте нашли аналог Telegram-каналов 

Ferra.ru 1 час назад
Команда социальной сети ВКонтакте тестирует собственный аналог каналов мессенджера Telegram. Признаки этого в коде первыми заметили пользователи сообщества «Багосы».
Ресурс «Код Дурова» проверил тестовую версию канала ВКонтакте. По свей функциональности они сходны с Telegram-каналами, похожи на чаты, но не позволяют подписчикам добавлять записи от себя. На такой канал можно подписаться и получать оповещения о новых сообщениях. Как ожидается, каналы расширят возможности мессенджера ВКонтакте.
Дмитрий Лушников, руководитель PR-департамента ВКонтакте, заявил журналистам «Кода Дурова»: «Мы на постоянной основе проводим закрытые тестирования разной функциональности чатов и других сервисов. О запуске новых возможностей в ближайшее время речи не идет».
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