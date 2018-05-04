Во ВКонтакте нашли аналог Telegram-каналов

Команда социальной сети ВКонтакте тестирует собственный аналог каналов мессенджера Telegram. Признаки этого в коде первыми заметили пользователи сообщества «Багосы».

Ресурс «Код Дурова» проверил тестовую версию канала ВКонтакте. По свей функциональности они сходны с Telegram-каналами, похожи на чаты, но не позволяют подписчикам добавлять записи от себя. На такой канал можно подписаться и получать оповещения о новых сообщениях. Как ожидается, каналы расширят возможности мессенджера ВКонтакте.