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Певица-стриптизерша стала звездой Pornhub
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Певица-стриптизерша стала звездой Pornhub 

Lenta.ru 11 минут назад
Фото: @iamcardib
Пользователи Pornhub принялись активно искать эротические ролики с участием американской рэп-исполнительницы Cardi B (настоящее имя — Белкалис Альманзар). Об этом говорится в блоге порноресурса.
Согласно исследованию, первые поисковые запросы с псевдонимом певицы начали появляться еще в начале 2016 года, но настоящую популярность у пользователей Pornhub она завоевала лишь в августе 2017 года. Тогда ее песня Bodak Yellow возглавила популярнейшие американские музыкальные чарты.
Однако количество поисковых запросов выросло на 1007 процентов только после того, как девушка якобы занялась сексом со своим женихом во время трансляции в Instagram: несмотря на то, что оба героя видео были полностью одеты, некоторые комментаторы поверили в подлинность происходящего. После этого, в декабре того же года, пользователи принялись искать запись полового акта с участием певицы.
Кроме того, посетители хостинга нередко вбивали в поисковике слова «Cardi B стриптизерша» и «Cardi B тверкинг». Скорее всего, подобные запросы связаны с прошлым певицы: до работы в музыкальной индустрии Альманзар занималась стриптизом. Об этом в апреле 2018 года сообщило издание GQ.
Представители Pornhub отметили, что частое упоминание звезд в новостях нередко провоцирует увеличение популярности этих людей на порносайтах. Например, Стефани Клиффорд, более известная под псевдонимом Сторми Дэниелс (Stormy Daniels), стала мировым лидером поисковых запросов на сайте Pornhub после скандала с администрацией Трампа.
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