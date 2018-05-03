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Клименко: IT-отрасль может разработать софт, позволяющий избежать случайных блокировок
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Клименко: IT-отрасль может разработать софт, позволяющий избежать случайных блокировок 

ТАСС 1 час назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. IT-отрасль к середине мая может разработать «белые списки» — специальное программное обеспечение (ПО), которое позволит добросовестным ресурсам избежать случайных блокировок, осуществляемых Роскомнадзором в рамках ограничения доступа к Telegram. Об этом журналистам сообщил советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко по итогам совещания по вопросам устойчивости интернета.
"Давайте мы просто сделаем «белый список» и положим его сверху списка Роскомнадзора. Берется софт OpenVPN — это VPN только к пулам IP из «белого списка», — сказал он. При этом добросовестные ресурсы не должны использовать IP-адреса, которые может применять мессенджер Telegram для работы в России.
По словам Клименко, специалисты на рынке хостинг-провайдеров будут самостоятельно заниматься разработкой списков без согласования Минкомсвязи и Роскомнадзора. Одновременно с этим советник президента считает, что в случае успешной реализации проекта «белые списки» могут быть внесены в реестр отечественного ПО.
В свою очередь замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин отметил, что ведомство готово к диалогу с отраслью для решения проблемы «избыточной блокировки добропорядочных ресурсов».
Представители IT-отрасли указали, что прежде чем начать использовать «белые списки», нужно обеспечить их прозрачность. Как уточняют эксперты, перед этим будет проводится анализ информации о самих заявителей, а также проверка их ресурсов на отсутствие нарушений законодательства. «Придется этот список выверять, защищать, чтобы туда не попали негодяи», — уточнил журналистам Клименко.
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