Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber

Роскомнадзор прояснил ситуацию с Viber

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин успокоил пользователей мессенджера Viber, сказав, что предпосылок к его блокировке на данный момент нет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Тем не менее, Субботин заявил, что под блокировку может попасть любой сервис, включенный в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) и не выполняющий требования ФСБ согласно законодательству. Сейчас Viber в реестре ОРИ не состоит.

Как отметил Субботин, «у нас закон, какой есть».

Пользователи Viber сталкивались с проблемами в работе мессенджера с середины апреля, когда Роскомнадзор начал блокировать Telegram в России.