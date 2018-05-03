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Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
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Роскомнадзор прояснил ситуацию с Viber 

Рамблер 1 час назад
Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин успокоил пользователей мессенджера Viber, сказав, что предпосылок к его блокировке на данный момент нет. Об этом сообщает РИА «Новости».
Тем не менее, Субботин заявил, что под блокировку может попасть любой сервис, включенный в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) и не выполняющий требования ФСБ согласно законодательству. Сейчас Viber в реестре ОРИ не состоит.
>> В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Как отметил Субботин, «у нас закон, какой есть».
Пользователи Viber сталкивались с проблемами в работе мессенджера с середины апреля, когда Роскомнадзор начал блокировать Telegram в России.
Комментарии9  Ещё 5 источников 
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