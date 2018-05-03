Samsung придумала, как заработать больше денег на Galaxy S9

Samsung Electronics начнет предустанавливать на Galaxy S9 и S9+ четыре новых приложения: Yahoo Sports, Yahoo Finance, Newsroom и Go90 Mobile. Об этом сообщает phoneArena со ссылкой на представителей компании-партнера. Помимо собственно контента, программы будут демонстрировать пользователям рекламу, став для производителя неплохим подспорьем в монетизации фирменных смартфонов.

Первоначально новые приложения будут предустанавливаться только на американские экземпляры Galaxy S9 и S9+, реализуемые через розничную сеть оператора Verizon . Если эксперимент себя оправдает, подобная практика может распространиться за пределы США и флагманских моделей. Очевидно, для максимальной конверсии приложенных усилий приложения будут отличаться в зависимости от региона продажи устройств.

Сам производитель называет совместный проект с Verizon беспрецедентной возможностью для потребителей получать самый востребованный контент прямо «из коробки». Новая инициатива, в свою очередь, подчеркивают представители оператора, повысит информированность владельцев флагманских смартфонов Samsung и, безусловно, должна положительно отразиться на популярности аппаратов, спрос на которые оставляет желать лучшего.

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