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Samsung придумала, как заработать больше денег на Galaxy S9
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Samsung придумала, как заработать больше денег на Galaxy S9 

Android Insider 50 минут назад
Фото: Android Insider
Samsung Electronics начнет предустанавливать на Galaxy S9 и S9+ четыре новых приложения: Yahoo Sports, Yahoo Finance, Newsroom и Go90 Mobile. Об этом сообщает phoneArena со ссылкой на представителей компании-партнера. Помимо собственно контента, программы будут демонстрировать пользователям рекламу, став для производителя неплохим подспорьем в монетизации фирменных смартфонов.
Первоначально новые приложения будут предустанавливаться только на американские экземпляры Galaxy S9 и S9+, реализуемые через розничную сеть оператора Verizon. Если эксперимент себя оправдает, подобная практика может распространиться за пределы США и флагманских моделей. Очевидно, для максимальной конверсии приложенных усилий приложения будут отличаться в зависимости от региона продажи устройств.
Сам производитель называет совместный проект с Verizon беспрецедентной возможностью для потребителей получать самый востребованный контент прямо «из коробки». Новая инициатива, в свою очередь, подчеркивают представители оператора, повысит информированность владельцев флагманских смартфонов Samsung и, безусловно, должна положительно отразиться на популярности аппаратов, спрос на которые оставляет желать лучшего.
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