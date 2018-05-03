Эксперт объяснил, почему Россия может обойтись без мирового Интернета

Российский Интернет — один из крупнейших в мире, поэтому он может легко обойтись без мирового Интернета при наличии качественных аналогов, заявил в пресс-центре « Парламентской газеты » российский программист Дмитрий Завалишин

По его словам, российский Интернет — один из крупнейших в мире и «если смотреть на такую „интернет-диаспору“, то Россия на третьем месте по числу русскоязычных пользователей».

«Идея заменить какие-то глобальные мессенджеры российской версией не нова, и в этом есть смысл, потому что неправда, что нам так нужен мировой Интернет», — сказал он.

Вместе с тем, по его словам, пока что все заходы российских разработчиков, кроме Telegram, средние. «Причины? Например, такие финансы, как у Facebook, несоизмеримы для любого российского бизнеса», — сказал разработчик.

Завалишин отметил, что оптимальным для российского Интернета всё же будет правильно выстроенная коммуникация с миром. «Оптимальная ситуация может быть выстроена не в войне, а в том, чтобы построить коммуникацию, при которой они соблюдают наши законы и все живут в мире», — сказал он.