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Эксперт объяснил, почему Россия может обойтись без мирового Интернета
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Эксперт объяснил, почему Россия может обойтись без мирового Интернета 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Российский Интернет — один из крупнейших в мире, поэтому он может легко обойтись без мирового Интернета при наличии качественных аналогов, заявил в пресс-центре «Парламентской газеты» российский программист Дмитрий Завалишин.
По его словам, российский Интернет — один из крупнейших в мире и «если смотреть на такую „интернет-диаспору“, то Россия на третьем месте по числу русскоязычных пользователей».
«Идея заменить какие-то глобальные мессенджеры российской версией не нова, и в этом есть смысл, потому что неправда, что нам так нужен мировой Интернет», — сказал он.
Вместе с тем, по его словам, пока что все заходы российских разработчиков, кроме Telegram, средние. «Причины? Например, такие финансы, как у Facebook, несоизмеримы для любого российского бизнеса», — сказал разработчик.
Завалишин отметил, что оптимальным для российского Интернета всё же будет правильно выстроенная коммуникация с миром. «Оптимальная ситуация может быть выстроена не в войне, а в том, чтобы построить коммуникацию, при которой они соблюдают наши законы и все живут в мире», — сказал он.
Таганский суд Москвы разрешил Роскомнадзору приступить к блокировке мессенджера Telegram за отказ предоставить компетентным органам ключи от дешифровки переписок пользователей. Вечером 13 апреля Telegram был внесён в реестр запрещённой информации, публикуемый на сайте Роскомнадзора.
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