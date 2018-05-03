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Что может стать альтернативой Фейсбуку и Telegram в России?
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Что может стать альтернативой Фейсбуку и Telegram в России? 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
3 мая в 14.00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет круглый стол «Что может стать альтернативой Фейсбуку и Telegram в России
13 апреля Роскомнадзор включил Telegram в реестр сайтов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено. Ранее во всем мире была запущена акция #удалифейсбук, связанная с расследованием деятельности британской компании Cambridge Analytica. Утверждается, что она собрала личные данные 50 миллионов пользователей социальной сети, смоделировала поведение десятков миллионов американцев для того, чтобы показывать им релевантную политическую рекламу, и таким образом внесла весомый вклад в победу Дональда Трампа на выборах президента США.
— Как отразится закрытие Telegram и возможный запрет Фейсбука на предпринимательском сообществе и россиянах?
-Поможет ли блокировка социальных сетей и мессенджеров в борьбе с терроризмом?
— Можно ли использовать закрытие соцсетей в качестве ответа на санкционную политику Запада?
Модератор — председатель Экспертного Совета по экономике и предпринимательству Молодежного парламента при Госдуме Алексей Мостовщиков.
К участию приглашены:
-член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Максимович Власов
— разработчик русской версии Фейсбука Андрей Сергеевич Семин.
— директор программы «Блокчейн для юристов» РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Владимирович Судец.
Аккредитация по тел. : 8 (495) 637-69-79, 8 (917) 540 19 24  e-mail:n.stukova@pnp.ru
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