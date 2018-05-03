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Воронежцы провели в бизнес-центрах «Счастливые часы» с «Ростелекомом»
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Воронежцы провели в бизнес-центрах «Счастливые часы» с «Ростелекомом» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В бизнес-центрах Воронежа стартовала серия промо-акций «Счастливые часы» с «Ростелекомом».
Специалисты крупнейшего в России провайдера цифровых услуг и решений знакомят предпринимателей с новыми сервисами и преимуществами подключения фиксированных и мобильных услуг связи у одного оператора. За неполный месяц пакет «Быть в плюсе» от «Ростелекома» выбрали уже 50 воронежских компаний разного уровня.
Наталья Титова, директор Воронежского филиала ПАО «Ростелеком»:
«Акция стартовала в апреле. Месяц ещё не закончился, а мы заключили уже полсотни контрактов «Быть в плюсе». Это очень показательно как с точки зрения зрелости сервисов, так и с точки зрения удачного выбора формата общения. Он удобен тем, что специалисты «Ростелекома» сами приходят в бизнес-центры к клиентам, которые напрямую задают вопросы и сразу получают ответы. Во-первых, это сокращает расстояние между нами. Во-вторых, так мы быстро получаем обратную связь от пользователей. Их советы и пожелания помогают нам улучшать продукт и повышать его эффективность».
«Быть в плюсе» — пакет услуг для малого и среднего бизнеса. Это комплексное решение позволяет вместе с доступом в интернет получить именно тот функционал, который нужен клиенту, и при этом сэкономить на обеих услугах. Например, подключая сервис «Виртуальная АТС» в рамках такого пакетного предложения, пользователи получают от 500 до 1000 минут на исходящие звонки бесплатно каждый месяц.
Сервис «Управляемый Wi-Fi» позволяет организовать гостевой беспроводной доступ в интернет, с поддержкой авторизации пользователей в соответствии с законодательством РФ. Услуга даёт возможность управлять настройками сетей и политик доступа, публиковать рекламу и объявления на приветственной странице.
Компания также предлагает предпринимателям выгодные тарифные планы на мобильную связь. Это отличный способ снизить расходы, ведь звонки внутри сети бесплатны как на мобильные номера, так и на городские телефоны «Ростелекома».
Узнать больше об услугах «Ростелекома» для бизнеса, можно на сайте voronezh.rt.ru/b2b или по бесплатному номеру «Горячей линии» 8-800-200-3000.
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