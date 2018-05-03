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Cambridge Analytica закрывается, но её создатели продолжат бизнес на данных
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Cambridge Analytica закрывается, но её создатели продолжат бизнес на данных 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Оказавшаяся в центре скандала с незаконным использованием данных десятков миллионов пользователей Facebook политтехнологическая фирма Cambridge Analytica прекращает существование. Компания объявила о закрытии всех своих офисов, а также офисов аффилированной с ней британской SCL Elections.
В пресс-релизе утверждается, что фирма стала жертвой многочисленных «необоснованный обвинений» и, несмотря на попытки внести ясность, её «всячески очерняли за деятельность, которая не только легальна, но и широко принята как стандартный компонент политической и коммерческой онлайн-рекламы». Из-за однобокого освещения ситуации в СМИ, утверждает фирма, она потеряла практически всех своих клиентов и не может продолжать работу.
Cambridge Analytica стала известна после сотрудничества с предвыборным штабом Дональда Трампа в 2016-м году, причем именно её технологиям работы с данными приписывали успех кандидата-республиканца на выборах президента США. Позже выяснилось, что Cambridge Analytica использовала в своей работе незаконно полученные данные о 87 миллионах пользователей социальной сети Facebook.
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Скандал заставил извиняться главу Facebook Марка Цукерберга, а американские и британские парламентарии вызвали его «на ковёр» для объяснений. А гендиректор Cambridge Analytica Александр Никс был вынужден уйти в отставку, когда журналисты раскопали компометирующее его видео: топ-менеджер обсуждал с клиентами шантаж политиков.
В то же время, журналисты The New York Times выяснили: основатели Cambridge Analytica не собираются уходить из бизнеса. Для этого еще в прошлом году в Великобритании была зарегистрирована Emerdata Limited — причём зарегистрирована по тому же адресу, что и SCL Elections, и во многом с теми же топ-менеджерами и инвесторами, что и Cambridge Analytica.
Газета отмечает, что похожий трюк провернуло в своё время руководство частной военной компании Blackwater, наёмников которой уличили в убийстве мирных жителей в Ираке — фактически, компания просто сменила вывеску и продолжила бизнес как ни в чём не бывало.
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