Cambridge Analytica закрывается, но её создатели продолжат бизнес на данных

Оказавшаяся в центре скандала с незаконным использованием данных десятков миллионов пользователей Facebook политтехнологическая фирма Cambridge Analytica прекращает существование. Компания объявила о закрытии всех своих офисов, а также офисов аффилированной с ней британской SCL Elections.

В пресс-релизе утверждается, что фирма стала жертвой многочисленных «необоснованный обвинений» и, несмотря на попытки внести ясность, её «всячески очерняли за деятельность, которая не только легальна, но и широко принята как стандартный компонент политической и коммерческой онлайн-рекламы». Из-за однобокого освещения ситуации в СМИ, утверждает фирма, она потеряла практически всех своих клиентов и не может продолжать работу.

Cambridge Analytica стала известна после сотрудничества с предвыборным штабом Дональда Трампа в 2016-м году, причем именно её технологиям работы с данными приписывали успех кандидата-республиканца на выборах президента США . Позже выяснилось, что Cambridge Analytica использовала в своей работе незаконно полученные данные о 87 миллионах пользователей социальной сети Facebook.

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Скандал заставил извиняться главу Facebook Марка Цукерберга , а американские и британские парламентарии вызвали его «на ковёр» для объяснений. А гендиректор Cambridge Analytica Александр Никс был вынужден уйти в отставку, когда журналисты раскопали компометирующее его видео: топ-менеджер обсуждал с клиентами шантаж политиков.

В то же время, журналисты The New York Times выяснили: основатели Cambridge Analytica не собираются уходить из бизнеса. Для этого еще в прошлом году в Великобритании была зарегистрирована Emerdata Limited — причём зарегистрирована по тому же адресу, что и SCL Elections, и во многом с теми же топ-менеджерами и инвесторами, что и Cambridge Analytica.