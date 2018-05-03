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Депутат из Британии расскажет коллегам в Канаде о Cambridge Analytica
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Депутат из Британии расскажет коллегам в Канаде о Cambridge Analytica 

РИА Новости 1 час назад
ЛОНДОН, 3 мая — РИА Новости, Мария Табак. Глава комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту палаты общин британского парламента Дэмиан Грин расскажет в четверг своим канадским коллегам об имеющейся у него информации о деятельности компаний Cambridge Analytica и Facebook.
"Дэмиан Грин выступит на открытой сессии комитета по вопросам доступа к информации, частной жизни и этики палаты общин канадского парламента в четверг, 3 мая. Комитет проводит расследование касательно утечки персональных данных, в рамках которого изучает деятельность Cambridge Analytica и Facebook", — отмечается в сообщении британского комитета.
Комитет под руководством Грина проводит собственное расследование под названием «Фейковые новости», в рамках которого расследует деятельность Cambridge Analytica и Facebook.
Cambridge Analytica — частная британская аналитическая компания, которая использует технологии глубинного анализа данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в интернете. Facebook 4 апреля сообщил, что данные 87 миллионов его пользователей, в основном в США, были ошибочно переданы Cambridge Analytica. Британская компания в ответ заявила, что согласно контракту имела право получить данные не более 30 миллионов человек.
Ранее газета New York Times сообщила, что сотрудничавшая с Дональдом Трампом во время предвыборной кампании Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. Теперь Сambridge Analytica подозревается в том, что основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и Cambridge Analytica. Расследования проводятся и в Великобритании.
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