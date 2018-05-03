Депутат из Британии расскажет коллегам в Канаде о Cambridge Analytica

"Дэмиан Грин выступит на открытой сессии комитета по вопросам доступа к информации, частной жизни и этики палаты общин канадского парламента в четверг, 3 мая. Комитет проводит расследование касательно утечки персональных данных, в рамках которого изучает деятельность Cambridge Analytica и Facebook", — отмечается в сообщении британского комитета.

Комитет под руководством Грина проводит собственное расследование под названием «Фейковые новости», в рамках которого расследует деятельность Cambridge Analytica и Facebook.