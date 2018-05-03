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Google создал первый дудл с элементами виртуальной реальности
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Google создал первый дудл с элементами виртуальной реальности 

Мир24 1 час назад
Компания Google создала уникальный дудл (логотип) в честь французского иллюзиониста и режиссера Жоржа Мельеса. Разработчики впервые использовали технологии виртуальной реальности, сообщается на официальном сайте Google.
Ознакомиться с результатом можно с помощью VR-шлема Cardboard или платформы Daydream. Владельцам устройств, не поддерживающих эту технологию, предлагается воспользоваться режимом панорамного видео на YouTube.
Жорж Мельес был создателем первых кинотрюков и первопроходцем жанра кинофантастики. Он снял более пятисот короткометражных фильмов, самые известные из которых: «Путешествие на Луну» (1902) и «Завоевание полюса» (1912).
Напомним, созданием дудлов Google отмечает праздники и просто важные даты. Так, ко дню рождения певца Эдуарда Хиля на главной странице поисковика разместили дудл с анимированной версией его выступления, а к 240-летию Большого театра — изображение фасада здания со ссылкой на исторические материалы.
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