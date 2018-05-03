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Бузова планирует заменить Telegram
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Бузова планирует заменить Telegram 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Instagram
Певица Ольга Бузова в рамках проекта BUZAR намерена развивать российские соцсети. Она обсудит это с представителями молодежного парламента Госдумы и журналистами.
Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила на своей странице в Instagram о готовности развивать российские соцсети в рамках проекта BUZAR.
«Парламентская газета» и молодежный парламент Госдумы проводят круглый стол в прямом эфире «Что придет на смену Фейсбуку и Telegram?». В ходе встречи участники обсудят, как отразится закрытие Telegram и возможный запрет Facebook на предпринимательском сообществе и россиянах, поможет ли блокировка социальных сетей и мессенджеров в борьбе с терроризмом, существуют ли российские аналоги Facebook?», — сообщила Бузова.
По ее словам, в ходе встречи проект BUZAR заявит о своих планах по развитию российских социальных сетей.
Ранее в Сети поженили Бузову и Киркорова.
Напомним, Бузова шокировала своих поклонников роскошным подарком, который преподнесла своему пиар-менеджеру Антону Богославскому.
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