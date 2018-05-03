Еще один мессенджер заблокируют в России

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Глава Минкомсвязи не исключил, что меры блокировки могут коснуться и Viber 

ТАСС 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава Минкомсвязи Николай Никифоров не исключил, что меры блокировки могут коснуться и Viber, если у ФСБ будут проблемы с получением ключей шифрования.
"Это вопрос к Федеральной службе безопасности, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения приказа по предоставлению ключей шифрования, это полномочия ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они так же могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение", — сказал глава Минкомсвязи Николай Никифоров, отвечая на вопрос, может ли затронуть блокировка мессенджер Viber по аналогии с блокировкой Telegram.
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Комментарии2  Ещё 7 источников 
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