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Цукерберг анонсировал обновления в Facebook, которые касаются приватности данных
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Цукерберг анонсировал обновления в Facebook, которые касаются приватности данных 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 1 мая. Глава компании Facebook Марк Цукерберг во вторник на конференции F8 в Сан-Хосе (Калифорния) представил ряд обновлений в соцсети — в будущем в ней появится функция очистки истории посещений, также платформу можно будет использовать как приложение для знакомств. Трансляцию конференции вел телеканал ABC 7.
"Сегодня мы представляем новый набор возможностей для знакомств", — сказал Цукерберг, отметив, что новые возможности станут доступны в ближайшее время и предназначены для людей, которые ищут «серьезных отношений».
В свете недавнего скандала с передачей данных пользователей компании Cambridge Analytica Цукерберг представил обновления соцсети, которые будут касаться обеспечения приватности и безопасности данных пользователей. Он сообщил, в частности, что компания работает над аналогичной имеющейся в интернет— браузерах функцией очистки истории посещений для Facebook.
Глава Facebook добавил, что вскоре у пользователей соцсети появится возможность смотреть видео онлайн одновременно со своими друзьями, также соцсеть расширит возможности для создателей групп.
Кроме того, Цукерберг анонсировал, что в приложении Instagram появится возможность проводить видео-чаты и изменится принцип предложения новых интересных аккаунтов, а в мессенджере WhatsApp появится возможность проводить проводить видео-конференции с несколькими контактами одновременно. Цукерберг также анонсировал смену дизайна приложения Messenger.
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