Instagram и WhatsApp запустят групповые видеозвонки

В ходе конференции для разработчиков F8 основатель Facebook Марк Цукерберг рассказал, какие новые технологии получит Instagram.

Основатель Facebook Марк Цукерберг анонсировал запуск групповых видеозвонков в соцсети Instagram и мессенджере WhatsApp. Об этом пишет The Next Web.

Часть пользователей Instagram, попавшая в тестовую группу, уже может совершать видеозвонки. Остальным пользователям функция станет доступна в течение нескольких недель. По предварительным данным, в групповых видеозвонках смогут участвовать до четырех человек.

По словам Цукерберга, около 2 млрд минут потратили пользователи на личные звонки в мессенджере WhatsApp, в связи с чем было принято решение ввести функцию групповых видеозвонков.

Кроме того, в Instagram появилась интеграция GoPro, теперь можно просто выбрать ролик в приложении и поделиться им в истории Instagram, отредактировав его перед публикацией.