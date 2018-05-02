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Instagram и WhatsApp запустят групповые видеозвонки
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Instagram и WhatsApp запустят групповые видеозвонки 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: depositphotos.com
В ходе конференции для разработчиков F8 основатель Facebook Марк Цукерберг рассказал, какие новые технологии получит Instagram.
Основатель Facebook Марк Цукерберг анонсировал запуск групповых видеозвонков в соцсети Instagram и мессенджере WhatsApp. Об этом пишет The Next Web.
Часть пользователей Instagram, попавшая в тестовую группу, уже может совершать видеозвонки. Остальным пользователям функция станет доступна в течение нескольких недель. По предварительным данным, в групповых видеозвонках смогут участвовать до четырех человек.
По словам Цукерберга, около 2 млрд минут потратили пользователи на личные звонки в мессенджере WhatsApp, в связи с чем было принято решение ввести функцию групповых видеозвонков.
Кроме того, в Instagram появилась интеграция GoPro, теперь можно просто выбрать ролик в приложении и поделиться им в истории Instagram, отредактировав его перед публикацией.
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