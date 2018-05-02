Facebook займется онлайн-знакомствами

Социальная сеть Facebook запустит новую функцию, с помощью которой пользователи смогут найди себе спутника для жизни. Об этом рассказал основатель компании Марк Цукерберг в ходе конференции разработчиков F8, передает Reuters

«В Facebook 200 миллионов человек определяют себя как одинокие, поэтому ясно, что тут имеется широкое поле для деятельности. Новая функция поможет построить настоящие, долгие отношения, и не предназначена для связей на одну ночь», — рассказал он.

Служба знакомств будет предлагать пользователям кандидатов не из числа их друзей, при этом друзья не смогут увидеть анкету пользователя. Подбор спутников будет осуществляться, исходя из локальных личных событий.

Сервис будет запущен через несколько месяцев, уточнил главный специалист по продуктам Facebook Крис Кокс

Новая функция Facebook может увеличить время, которое люди в соцсети, и способна будет стать большой проблемой для конкурентов. После анонса Цукерберга акции сервиса онлайн-знакомств Tinder упали более чем на 18 процентов, IAC подешевела почти на 14 процентов.