Microsoft объявила об отказе от противостояния с Apple

Противостояние между Apple Microsoft закончилось. Об этом глава маркетингового отдела Microsoft Крис Капоссела рассказал в интервью ресурсу Cheddar. По его словам, к этому компания пришла с подачи нынешнего гендиректора Сатьи Наделлы, заявившего о необходимости установления партнерских отношений с конкурентами, идеологическая борьба с которыми длилась на протяжении многих лет.

Microsoft CMO @chriscapossela explains why the Microsoft vs Apple fight is over. #CheddarLIVE pic.twitter.com/yAEjAGJfyN

— Cheddar (@cheddar) 25 апреля 2018 г.

После десятилетий хрестоматийного противостояния, берущего свое начало в эпоху MS-DOS и Macintosh, в Microsoft пришли к понимаю, что совместная деятельность способна принести гораздо больше плодов, чем зачастую безуспешные попытки создания конкурирующих товаров. «Мы ориентируемся на платформы, которыми пользуются наши клиенты, — говорит Капоссела, — именно поэтому Office доступен на iPad и iPhone».

Для Microsoft важнее, чтобы ее продукты использовались как можно большим числом пользователей вне зависимости от платформ, которые они используют в работе и повседневной жизни. К настоящему моменту в каталоге App Store присутствует более сотни приложений и утилит, выпущенных Microsoft. Компания не намерена чинить ограничений для поклонников iOS или macOS только потому, что им не нравится Windows, заключил Капоссела.

