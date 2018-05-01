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Viber продолжит обеспечивать шифрование всех звонков и чатов
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Viber продолжит обеспечивать шифрование всех звонков и чатов 

РИА Новости 49 минут назад
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Viber продолжит придерживаться политики конфиденциальности данных пользователей, обеспечивая сквозное шифрование всех звонков и чатов, говорится в заявлении компании.
Ранее во вторник мессенджер сообщил, что его работа в РФ полностью восстановлена. Сбои в работе мессенджера начались после того, как Роскомнадзор начал блокировать Telegram в России.
"Viber продолжает придерживаться политики конфиденциальности и безопасности данных пользователей, обеспечивая сквозное шифрование всех звонков, групповых и личных чатов по умолчанию. Никакие проблемы не заставят Viber поступиться со своими принципами — строгая политика конфиденциальности даже стала причиной блокировки Viber в 10 странах мира", — заявила компания.
"Например, иранские власти требуют, чтобы мессенджеры сохраняли передаваемый контент и предоставляли властям доступ к любым чатам или звонкам пользователей. Отказавшись выполнять требования, три года назад мессенджер потерял более 20 миллионов пользователей, и на сегодняшний день приложение остается заблокированным в этой стране", — отмечают в Viber.
Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ.
В частности, начались массовые жалобы на сбои от пользователей Viber. В компании заявляли, что мессенджер стал «заложником» ситуации с блокировкой Telegram в РФ.
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