Участникам акции в поддержку Telegram назначили по 10 тысяч рублей штрафа

Москве Мещанский районный суд назначил по 10 тысяч рублей штрафа участникам акции в поддержку мессенджера Telegram, запускавших бумажные самолетики у здания ФСБ на Лубянке, сообщает «Медиазона».

Напомним, 18 апреля судья Юлия Мордвина признала участницу Pussy Riot Марию Алехину и активиста Дмитрия Энтео , задержанных во время акции, виновными в организация несогласованного мероприятия, «повлекшего нарушение общественного порядка», и назначила им по сто часов обязательных работ. Еще двух участниц акции Алину Музыченко и Юлию Костенко суд оштрафовал на 10 и 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что задержанных на акции отпустили из ОВД под подписки о явке в суд. Одна из задержанных в своем твиттере отмечала, что активисты не стали их подписывать.

Акция против блокировки Telegram прошла 16 апреля. Около десятка активистов пришли к зданию ФСБ на Лубянке и запустили разноцветные самолетики. Были задержаны 12 человек, они провели ночь в отделении полиции.

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