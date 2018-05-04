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Участникам акции в поддержку Telegram назначили по 10 тысяч рублей штрафа
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Участникам акции в поддержку Telegram назначили по 10 тысяч рублей штрафа 

otr-online.ru 56 минут назад
В Москве Мещанский районный суд назначил по 10 тысяч рублей штрафа участникам акции в поддержку мессенджера Telegram, запускавших бумажные самолетики у здания ФСБ на Лубянке, сообщает «Медиазона».
Штрафы наложили на студентов Степана Выбоча и Ольгу Савченко, SMM-редактора «МБХ медиа» Софью Трофимову, активистов Алису Гордееву, Александра Софеева, Людмилу Сукову, Генриха Эн Фон Дестио и Егора Еремеева.
Напомним, 18 апреля судья Юлия Мордвина признала участницу Pussy Riot Марию Алехину и активиста Дмитрия Энтео, задержанных во время акции, виновными в организация несогласованного мероприятия, «повлекшего нарушение общественного порядка», и назначила им по сто часов обязательных работ. Еще двух участниц акции Алину Музыченко и Юлию Костенко суд оштрафовал на 10 и 20 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что задержанных на акции отпустили из ОВД под подписки о явке в суд. Одна из задержанных в своем твиттере отмечала, что активисты не стали их подписывать.
Акция против блокировки Telegram прошла 16 апреля. Около десятка активистов пришли к зданию ФСБ на Лубянке и запустили разноцветные самолетики. Были задержаны 12 человек, они провели ночь в отделении полиции.
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