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«За свободный интернет». В Москве завершился митинг
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«За свободный интернет». В Москве завершился митинг 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Число участников составило 12,3 тысяч человек, сообщает проект «Белый счетчик». На митинге выступили председатель Либертарианской партии Сергей Бойко, эксперт Общества защиты интернета Александр Исавнин, математик Дмитрий Богатовглавный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и другие. Все они высказались за свободный интернет. Павел Дуров в свою очередь также поддержал участников. Он написал в соцсети «Тысячи молодых и прогрессивных людей в данный момент выступают в защиту свободы интернета в Москве. Тысячи еще продолжают подходить. ваша энергия меняет мир», — сообщил Дуров.
Напомним, основатель Telegram Павел Дуров позвал россиян на митинг 30 апреля. Он подчеркнул, что это согласованный митинг за свободу интернета. «Это исторический шанс для москвичей выразить общую позицию. „Послезавтра может быть уже поздно“, — подчеркнул он. Позиция Дурова основывается на блокировке Роскомнадзором его мессенджера. Отметим, что сегодня Telegram вновь был недоступен для пользователей, однако оказалось, что это никак не связано с действиями ведомства.
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