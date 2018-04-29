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Девушка вытащила шесть рёбер ради красоты
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Девушка вытащила шесть рёбер ради красоты 

News.ru 2 часа назад
Пикси Фокс из Швеции регулярно радует пользователей соцсетей своими «кукольными» снимками. Однако нынешняя внешность «стоила» ей удалённых рёбер и несколько сотен тысяч долларов.
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