Telegram запретили в Иране

Суд в Иране официально запретил мессенджер Telegram в целях защиты национальной безопасности. Об этом в понедельник, 30 апреля, сообщает Reuters

«Принимая во внимание различные жалобы на Telegram от граждан Ирана и исходя из требований служб безопасности, борющихся с незаконной деятельностью в нем, суд запрещает использование мессенджера в стране», — поясняется в решении.

Как добавляет издание, 18 апреля сервис ограничили для чиновников и государственных учреждений.

В декабре 2017 года Telegram и Instagram уже блокировали в Иране. Поводом послужил отказ администрации проекта закрыть каналы мирных протестующих против правительства исламской республики.