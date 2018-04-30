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Telegram запретили в Иране
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Telegram запретили в Иране 

Lenta.ru 30 апреля 2018
Фото: Lenta.ru
Суд в Иране официально запретил мессенджер Telegram в целях защиты национальной безопасности. Об этом в понедельник, 30 апреля, сообщает Reuters.
«Принимая во внимание различные жалобы на Telegram от граждан Ирана и исходя из требований служб безопасности, борющихся с незаконной деятельностью в нем, суд запрещает использование мессенджера в стране», — поясняется в решении.
Как добавляет издание, 18 апреля сервис ограничили для чиновников и государственных учреждений.
В декабре 2017 года Telegram и Instagram уже блокировали в Иране. Поводом послужил отказ администрации проекта закрыть каналы мирных протестующих против правительства исламской республики.
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