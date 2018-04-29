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Роскомнадзор разблокировал Fortnite
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Роскомнадзор разблокировал Fortnite 

GameGuru 41 минуту назад
Фото: GameGuru
Fortnite снова стала доступна без использование VPN. Роскомнадзор разблокировал свыше 3 миллионов IP-адресов зарубежных хостинг-провайдеров. Игра работает стабильно и без сбоев.
Вызвавшее широкий резонанс негодование Яндекса и социальной сети ВКонтакте по поводу репрессий, осуществляемых Роскомнадзором, вынудило ведомство снять блокаду с трех подсетей: двух Amazon и одной OVH SAS. Во всяком случае, так считают некоторые. Сам блокиратор объясняет ослабление хватки внедрением более совершенных методов борьбы с Telegram, использование которых с самого начала, видимо, испортило бы россиянам все веселье.
«В рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram Роскомнадзор снял с блокировки три подсети ряда зарубежных хостинг-провайдеров с целью избежать ограничения доступа к добропорядочным интернет-ресурсам. При этом IP-адреса мессенджера, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются. В связи с этим разблокировка подсетей никак не повлияет на уровень деградации коммуникационного сервиса. Мониторинг использования Telegram разблокированных подсетей будет продолжен», — сообщает блокиратор.
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