Роскомнадзор разблокировал Fortnite

Fortnite снова стала доступна без использование VPN. Роскомнадзор разблокировал свыше 3 миллионов IP-адресов зарубежных хостинг-провайдеров. Игра работает стабильно и без сбоев.

Вызвавшее широкий резонанс негодование Яндекса и социальной сети ВКонтакте по поводу репрессий, осуществляемых Роскомнадзором, вынудило ведомство снять блокаду с трех подсетей: двух Amazon и одной OVH SAS. Во всяком случае, так считают некоторые. Сам блокиратор объясняет ослабление хватки внедрением более совершенных методов борьбы с Telegram, использование которых с самого начала, видимо, испортило бы россиянам все веселье.

«В рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram Роскомнадзор снял с блокировки три подсети ряда зарубежных хостинг-провайдеров с целью избежать ограничения доступа к добропорядочным интернет-ресурсам. При этом IP-адреса мессенджера, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются. В связи с этим разблокировка подсетей никак не повлияет на уровень деградации коммуникационного сервиса. Мониторинг использования Telegram разблокированных подсетей будет продолжен», — сообщает блокиратор.