Названа причина глобального сбоя Telegram

Сбой в работе Telegram затронул пользователей в Европе, России, СНГ, а также на Ближнем Востоке.

«Продолжаются восстановительные работы после масштабного отключения питания в окрестностях Амстердама. Пользователи Telegram в Европе, странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также в России и СНГ не могут подключиться», — говорится в сообщении.

Repairs are ongoing after a massive power outage in the Amsterdam region that affected many services. Telegram users in Europe, MENA, Russia and the CIS are currently unable to connect. We apologize and will update you on the progress. https://t.co/WyfYimZoKV— Telegram Messenger (@telegram) 29 April 2018

Ранее основатель Telegram Павел Дуров в своём Twitter сообщил о сбое в работе мессенджера на территории Европы.