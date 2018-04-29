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Названа причина глобального сбоя Telegram
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Названа причина глобального сбоя Telegram 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сбой в работе Telegram затронул пользователей в Европе, России, СНГ, а также на Ближнем Востоке.
≥≥ Интернет-омбудсмен признал невозможность блокировки Telegram
«Продолжаются восстановительные работы после масштабного отключения питания в окрестностях Амстердама. Пользователи Telegram в Европе, странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также в России и СНГ не могут подключиться», — говорится в сообщении.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров в своём Twitter сообщил о сбое в работе мессенджера на территории Европы.
RT на русском: последние новости
Бывший партнёр Павла Дурова — о попытках заблокировать Telegram Роскомнадзор разблокировал три подсети зарубежных хостинг-провайдеров Песков призвал не драматизировать из-за проблем с блокировкой Telegram
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