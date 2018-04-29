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В России перестал работать Telegram
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В России перестал работать Telegram 

Lenta.ru 23 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Пользователи Telegram на территории Европы несколько ближайших часов могут испытывать сложности с подключением из-за перегрева серверов. Об этом сообщил в своем Twitter создатель мессенджера Павел Дуров.
«Массовый перегрев в одном из кластеров серверов Telegram может вызвать некоторые проблемы с подключением для европейских пользователей в течение следующих нескольких часов», — написал он, добавив, что данная проблема уже решается.
Сервис Downdetector зафиксировал проблемы с подключением у 41 процента пользователей, с трудностями при отправке и получении сообщений столкнулись 35 процентов, о неудавшейся авторизации сообщили 23 процента юзеров.
Помимо Европы, также пользователи сообщают о падении Telegram в Египте, Кувейте, а также в центральноамериканском Сальвадоре.
В России Telegram также не работает.
Telegram был заблокирован решением Таганского районного суда Москвы от 13 апреля. Причиной ограничения доступа стал отказ сервиса предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. Обязанность предоставлять спецслужбам алгоритм расшифровок переписки содержится в антитеррористическом пакете законов (известном как «закон Яровой»), принятом Госдумой в июне 2016 года.
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