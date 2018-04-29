В России перестал работать Telegram

Пользователи Telegram на территории Европы несколько ближайших часов могут испытывать сложности с подключением из-за перегрева серверов. Об этом сообщил в своем Twitter создатель мессенджера Павел Дуров.

«Массовый перегрев в одном из кластеров серверов Telegram может вызвать некоторые проблемы с подключением для европейских пользователей в течение следующих нескольких часов», — написал он, добавив, что данная проблема уже решается.

Сервис Downdetector зафиксировал проблемы с подключением у 41 процента пользователей, с трудностями при отправке и получении сообщений столкнулись 35 процентов, о неудавшейся авторизации сообщили 23 процента юзеров.

Помимо Европы, также пользователи сообщают о падении Telegram в Египте Кувейте , а также в центральноамериканском Сальвадоре

России Telegram также не работает.