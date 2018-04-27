«Одноклассники» являются противниками ограничений в интернете 

Антон Федчин, глава «Одноклассников», заявляет, что компания против любых ограничений в интернете. По его словам, блокировка Telegram влияет на экономику России.
Антон Федчин считает, что перебои в функционировании популярных и важных сервисов прямо влияют на экономику Российской Федерации, потому компания против любых ограничений в Сети, имея ввиду Telegram. На сегодняшний день Роскомнадзор намеревается провести блокировку мессенджера.
В компании Mail.ru для пользователей предоставили список прокси, позволяющих обходить блокировки различного типа. Некоторые эксперты не рекомендуют ими пользоваться, так как большой наплыв аудитории позволит проследить адрес сервиса. Многие не согласны с решением Роскомнадзора и выступают за отмену блокировок.
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