«Слон в посудной лавке»: Qiwi выявила проблемы из-за блокировок Роскомнадзора

Крупнейший в России платежный сервис Qiwi столкнулся со проблемами в работе из-за действий Роскомнадзора , связанных с блокировкой мессенджера Telegram.

Как говорится в сообщении Qiwi, многие пользователи сервиса испытывали сложности при входе в свои аккаунты. «На этой неделе и наши пользователи почувствовали на себе последствия блокировок IP-адресов Google, из-за которых на нашем сайте не работала ReCaptcha, благодаря которой мы обеспечиваем безопасность входа для наших клиентов» — пишет компания. Она отмечает, что ее сотрудники в итоге смогли справиться с возникшими проблемами

Qiwi сообщает, что является сторонником свободного Рунета и выступает против неравенства в сфере цифровых технологий и любых ограничительных мер доступа пользователей в интернет.

«Мы считаем, что в эпоху цифровизации необходим рациональный диалог между государством и бизнесом для поиска баланса между безопасностью и развитием инновационных технологий, — говорится в сообщении.

В компании считают, что любые решения, ограничивающие развитие технологий, должны приниматься с учетом реалистичности их выполнения и оценкой последствий для добросовестного бизнеса.

В Qiwi надеются, что случаи с блокировами Telegram станут показательными для всех и что «будут сделаны соответствующие выводы о рациональности ввода запретов и блокировок там, где они невозможны по своей природе и мешают прогрессу».

13 апреля Таганский суд Москвы принял решение о блокировке Telegram на всей территории России. 16 апреля Роскомнадзор разослали операторам связи информацию об ограничении доступа к мессенджеру.

Надзорное ведомство блокирует VPN и прокси-сервисы, предоставляющие доступ к мессенджеру в РФ. Однако Telegram продолжает работать у большого числа пользователей.

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