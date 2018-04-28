«ВКонтакте» запустила голосовые и видеозвонки с шифрованием

Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о запуске в мобильных приложениях сервиса для iOS и Android голосовых и видеозвонков. Об этом сообщили в пресс‐службе соцсети. Для совершения вызова нужно лишь нажать кнопку «Позвонить» в профиле или во время диалога с пользователем.

Пользователям планируют предоставлять доступ к сервису постепенно. В день запуска звонков администрация «ВКонтакте» предложила поздравить друзей, отмечающих день рождения.

Когда вызов будет окончен, звонок станет доступным для обоих собеседников. Далее активировать услугу можно через звонки между знакомыми.

По словам руководителя мобильной разработки социальной сети Михаила Болдова, «ВКонтакте» продолжает работать над упрощением и ускорением коммуникации между людьми.

Пользователей больше не остановят забытый номер или немилосердные тарифы за границей

— Михаил Болдов.

Защищенные голосовые и видеозвонки станут новым способом общения для десятков миллионов людей, добавил представитель «ВКонтакте». Их безопасность обеспечена сквозным шифрованием — end-to-end encryption. Оно проходит на устройстве пользователя, поэтому никто не может узнать содержимое разговоров.

Передача ключей и получение доступа к информации, объяснили в соцсети, за пределами устройства технически невозможны.

Чтобы качество связи было наилучшим, наивысший авторитет получают маршруты Peer-to-Peer. В таком случае соединение идет напрямую между пользователями.

В случае, когда прямое подключение невозможно, трафик передается через серверы «ВКонтакте» без технической возможности доступа к содержимому разговоров.

Сервис звонков определяет качество соединения и адаптируется к нему. За эту технологию отвечает протокол ICE (Interactive Connectivity Establishment). Он выстраивает самые оптимальные маршруты для звонков, устраняет задержки и существенно повышает стабильность.

Каждый пользователь может гибко регулировать параметры конфиденциальности. В разделе «Приватность» настроек страницы доступен выбор, кто именно может звонить: все пользователи, только друзья или отдельные люди.