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В Facebook обсуждают возможность перехода на платную подписку
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В Facebook обсуждают возможность перехода на платную подписку 

Apple Insider 46 минут назад
Фото: Apple Insider
Одним из способов монетизации Facebook в будущем может стать частичный переход на подписную модель распространения. Об этом пишет Engadget со ссылкой на Шерил Сэндберг, главного операционного директора компании. По ее словам, Facebook рассматривает новые способы заработка, не последнее место среди которых занимает предоставление доступа по подписке.
«Безусловно, мы думали над тем, чтобы перевести социальную сеть на подписную модель распространения в числе прочих методов монетизации и продолжим изучать [эту модель]», — приводит Engadget слова Сэндберг. Ранее, выступая в Конгрессе, схожее заявление сделал Марк Цукерберг, подчеркнув, что Facebook может ввести подписку, но не откажется от возможности бесплатного доступа.
Как выяснил TechCrunch, в случае полного перехода Facebook на подписную модель распространения и отказа от размещения рекламы, каждому пользователю социальной сети придется ежемесячно платить по 11-14 долларов США. Только так, уверены аналитики, подписчики смогут компенсировать компании потерю доходов, которые приносят ей рекламодатели.
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